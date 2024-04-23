أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، قرار بتعديلات تستهدف تسهيل تعامل الشركات على أسهم الخزينة من خلال سوق الصفقات الخاصة والسوق المفتوح، "ما يمكن الشركات المقيد لها أسهم من الاستثمار في أسهمها لتحقق أكبر استفادة ممكنة من فرص نموها".

وأسهم الخزينة هي أسهم تشتريها الشركة المصدرة لها والمطروحة للتداول من خلال سوق الأوراق المالية بسعر السوق، لترفع نسبة ملكيتها من الأسهم المتاحة في السوق وتعزيز سعر السهم وإظهار الثقة في تحقيق النمو على المدى الطويل.

وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان يوم الثلاثاء، إنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة "ستتمكن الشركات المقيدة لها أسهم بجداول البورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة بشكل أسهل".

ووفق بيان الهيئة، شمل القرار الضوابط الخاصة بعمليات الشراء أو البيع بأسهم الخزينة، وتضمنت:

- تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية.

- ألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن 3 أشهر وألا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها وإلا وجب عليها تخفيض رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم.

- لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة ما يعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة.

- ألا يؤدى شراء الشركة لأسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول بالشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالقواعد.

كما تضمنت التعديلات أن يتم شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال طريقتين، من خلال سوق الصفقات أو السوق المفتوح كالتالي:

- السوق المفتوح: ألا تتجاوز فترة تنفيذ عملية الشراء أو البيع بحسب الأحوال مدة شهر من تاريخ الإخطار.

وفي حالة عدم إتمام تنفيذ 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة، لا يجوز التقدم بطلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى قبل مرور 3 أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا قدمت الشركة مبررات تقبلها البورصة.

اقتصار تعامل وإدراج الأوامر لأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق.



- سوق الصفقات الخاصة: أن يتم تنفيذ العملية خلال 5 أيام عمل، ويجوز مدها بناء على مبررات تقبلها البورصة.

أجازت الضوابط - من خلال سوق الصفقات الخاصة - اشتراك الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة ومجموعاتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ الشركة لعملية شراء أسهم الخزينة.

تلتزم الشركة بتمويل عملية الشراء من خلال مواردها الذاتية ولا يجوز لها تمويلها عن طريق الاقتراض، ويجب على الشركة أن ترفق مع إخطار الشراء، إقرار من الممثل القانوني لها أو تقرير حديث من مراقب حساباتها يفيد توافر الموارد المالية لديها لشراء أسهم الخزينة.

تكون الشركة ملزمة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم شراؤه أو بيعه من أسهم الخزينة بنهاية كل جلسة تداول تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بنشر الإفصاح بالوسائل المعدة لديها.

كما يجب على المساهم والأشخاص المرتبطة به حال تجاوز النسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، الامتناع عن التصويت بنسبة الأسهم المتجاوزة على الموضوعات المعروضة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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