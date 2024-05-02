أوقفت تركيا جميع العمليات التجارية مع إسرائيل اعتبارا من يوم الخميس، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ عن اثنين من المسؤولين الأتراك.

وتشهد العلاقات التركية - الإسرائيلية مؤخرا توترا نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة المندلعة منذ أكتوبر الماضي، بعد هجوم مباغت لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، والتي أوقعت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

ولم تعلن أنقرة بشكل رسمي إيقاف جميع عمليات الاستيراد والتصدير مع إسرائيل.

واتهم وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، الخميس، عبر منصة إكس (تويتر سابقا) الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بانتهاك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية، "متجاهلا مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلا اتفاقيات التجارة الدولية ".

ودعا كاتس إلى "العمل فورا مع جميع الأطراف ذات الصلة في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من البلدان الأخرى".

والشهر الماضي، أعلنت وزارة التجارية التركية، تقييد تصدير 54 منتج إلى إسرائيل منها وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك، وفق وكالة الأناضول الرسمية التركية.

وقالت الوزارة إن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين.

وفي أغسطس 2022، أعادت إسرائيل وتركيا سفيري البلدين بعد نحو أربع سنوات من سحبهما.

وكانت تركيا قد سحبت سفيرها في إسرائيل وطردت كذلك سفير تل أبيب في تركيا في مايو 2018، بعد مقتل محتجين فلسطينيين في غزة في مظاهرات على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ونهاية شهر أكتوبر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه ألغى زيارة إلى تل أبيب، وإن حركة حماس ليست إرهابية، وهو الأمر الذي انتقدته إسرائيل بشدة، قبل أن تستدعي الخارجية الإسرائيلية ممثليها الدبلوماسيين في تركيا من أجل "إجراء إعادة تقييم" للعلاقات الثنائية.

حجم التجارة بين البلدين

(وفق وكالات انباء عالمية ووكالة الاناضول التركية)

- بلغ حجم التجارة بين البلدين 6.8 مليار دولار في 2023.

- تراجع حجم التجارة التركية مع تل أبيب بـ 33 % بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة.

- تشمل صادرات تركيا إلى إسرائيل عدة سلع منها وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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