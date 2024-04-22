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مستحقات صفقة رأس الحكمة

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، لزاوية عربي يوم الأحد، إن مصر ستتسلم الدفعة الثانية من مستحقات صفقة مشروع رأس الحكمة والبالغة 20 مليار دولار خلال مايو المقبل. جاءت تصريحات الوزيرة على هامش مشاركتها في ندوة نظمتها مجموعة بورصة لندن بالقاهرة وأدارها فريق منصة زاوية عربي التابعة للمجموعة.

وحصلت مصر على الدفعة الأولى من مستحقات المشروع بقيمة 15 مليار دولار من أصل 35 مليار دولار قيمة الصفقة ككل.

طرح محطات تحلية المياه

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنه من المستهدف طرح المرحلة الأولى لإنشاء محطات تحلية المياه على المستثمرين خلال أسابيع، والتي يمكن أن تتضمن ما بين محطتين إلى 5 محطات.

وأضاف سليمان، خلال ندوة مجموعة بورصة لندن بالقاهرة، أنه سيتم تحديد مواقع المحطات وعددها وفقا للطاقة الإنتاجية المستهدفة منها، مشيرا إلى أن الطرح سيركز على مناطق في البحر الأبيض المتوسط والساحل الشمالي كأولوية، ثم سيتم التوجه نحو منطقة القناة والبحر الأحمر في مراحل لاحقة.

برنامج الطروحات الحكومية

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إنه من المتوقع الانتهاء من طرح عدد من الشركات خلال العام الجاري ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بينها شركة وطنية لمحطات الوقود التابعة للجيش، مضيفة أنه يتم العمل على التخارج من بعض شركات الأغذية.

وأضافت الوزيرة، خلال ندوة بورصة لندن بالقاهرة، أنه بدأ التجهيز مع بنوك استثمار لطرح شركة الأمل للبلاستيك، وشركة أخرى يتم العمل عليها لم تذكر اسمها، لافتة إلى أنه سيتم تحديد حصة الطرح في شركة الأمل للبلاستيك بعد العمل مع بنوك الاستثمار.

"ازيموت مصر" تستهدف إطلاق 4 منتجات في 2024

قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة ازيموت مصر، إن الشركة تستهدف إطلاق أربعة منتجات خلال العام الجاري بينها تطبيق إلكتروني للمستثمرين وصندوق عقاري.

وتشمل تلك المنتجات نسخة جديدة من صندوق الأسهم "فرص-AZ" سيكون متوافق مع الشريعة الإسلامية في وقت تستعد فيه بورصة مصر لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية.

أما المنتج الرابع فهو "صندوق الاستحقاق الدولاري 2028" والذي سيسمح للمستثمرين بالاستثمار في سندات "اليورو بوندز" بعائد متوقع نحو 8%، وفق أبو السعد.

الدولار

ارتفع سعر الدولار يوم الأحد في السوقين الرسمية والموازية في مصر، في وقت يواصل فيه السعر تحركه بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وتداول الدولار في تعاملات مساء الأحد في السوق الموازية بمصر عند متوسط بلغ 48.4 جنيه، مرتفعا من 48.3 جنيه مساء السبت، لكنه يظل أقل من متوسط السعر عند نهاية الأسبوع الماضي البالغ 48.65 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

كما ارتفع السعر الرسمي للدولار الأحد إلى نطاق بين 48.33 و48.43 جنيه من ما بين 48.28 و48.38 جنيه يوم الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

إغلاقات الأحد

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