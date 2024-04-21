قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع الانتهاء من طرح عدد من الشركات خلال العام الجاري ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بينها شركة وطنية لمحطات الوقود.

وبرنامج الطروحات الذي أعلنته الحكومة - ويتضمن شركات تابعة للجيش مثل صافي لإنتاج وتعبئة المياه ووطنية لمحطات الوقود - هو أحد السبل لتوفير مصادر نقد أجنبي لتحسين وضع السيولة الدولارية لدى الدولة التي عانت لسنوات مع تفاقم التحديات الجيوسياسية خاصة مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة قبل نحو ستة أشهر وما صاحبها من توترات في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس.

وأضافت الوزيرة، خلال ندوة نظمتها مجموعة بورصة لندن بالقاهرة، وأدارها فريق منصة زاوية عربي التابعة للمجموعة يوم الأحد، أنه بدأ التجهيز مع بنوك استثمار لطرح شركة الأمل للبلاستيك، وشركة أخرى يتم العمل عليها لم تذكر اسمها.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تحديد حصة الطرح في شركة الأمل للبلاستيك بعد العمل مع بنوك الاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم العمل على التخارج من بعض شركات الأغذية.

وردا على سؤال عن إمكانية الانتهاء من طرح شركة من شركات الجيش ضمن برنامج الطروحات قالت الوزيرة: "احنا شغالين في الاتجاه ده وقد ننتهي من واحدة خلال هذا العام".

لتسأل مديرة الجلسة: "وطنية؟" وترد الوزيرة قائلة: "إن شاء الله، بإذن الله قد تنتهي هذا العام".

ومن ضمن برنامج الطروحات أيضا، قالت الوزيرة، إنه من المقرر طرح محطات تحلية المياه، كما تعتزم الحكومة كذلك طرح مجموعة من المباني الحكومية التي تم إخلاؤها مع انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية - من خلال الصندوق السيادي - في طرح تنافسي للقطاع الخاص.



(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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