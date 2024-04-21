ستتسلم مصر الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والبالغة 20 مليار دولار خلال مايو المقبل، وفق ما قالته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد لزاوية عربي.

وشاركت الوزيرة في ندوة نظمتها مجموعة بورصة لندن بالقاهرة يوم الأحد وأدارها فريق منصة زاوية عربي التابعة للمجموعة.

وحصلت مصر على الدفعة الأولى من مستحقات المشروع بقيمة 15 مليار دولار من أصل 35 مليار دولار قيمة الصفقة ككل.

وقالت الوزيرة إن الحكومة تركز على تنمية عدة قطاعات بينها الصناعة والزراعة واللوجستيات إلى جانب السياحة التي تضررت نتيجة الأحداث في غزة، لكنه قطاع لديه تنافسية.

وتستهدف الحكومة، وفق الوزيرة، نمو قطاع الصناعة بنسبة 6% وقطاع الزراعة بنسبة 4% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة تتراوح بين 16.5 و17%.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في النمو من نحو 3% إلى نحو 5% خلال العامين الماليين نفسهما، وتستهدف أيضا معدلات بطالة لا تزيد عن 6.9 إلى 7%.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 2.9 إلى 3% خلال العام المالي الجاري بدلا من مستهدفات عند 4% بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على النمو، على أن يصل النمو إلى 4.2% خلال العام المالي المقبل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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