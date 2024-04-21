قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنه من المستهدف طرح المرحلة الأولى لإنشاء محطات تحلية المياه على المستثمرين خلال أسابيع، والتي يمكن أن تتضمن ما بين محطتين إلى 5 محطات.

وأضاف سليمان، خلال ندوة نظمتها مجموعة بورصة لندن بالقاهرة، وأدارها فريق منصة زاوية عربي التابعة للمجموعة، يوم الأحد أنه سيتم تحديد مواقع المحطات وعددها وفقا للطاقة الإنتاجية المستهدفة من المحطات.

وأوضح أن الصندوق يأمل أن تتم تسمية المحطات "اللي هيطرح عليها المنافسة في الطرح الأول دي (و) نخلصها في خلال أسابيع".

وعن عدد المحطات المُزمع طرحها في المرحلة الأولى قال سليمان "الطاقة الإنتاجية هي المحددات اللي بنبص عليها، والطاقة دي بتتقسم على كذا موقع جغرافي، أقل حاجة بتبقى 2 (محطة) وأقصى حاجة بتبقى 4 أو 5 محطات".

وسيركز الطرح على مناطق في البحر الأبيض المتوسط والساحل الشمالي كأولوية، ثم سيتم التوجه نحو منطقة القناة والبحر الأحمر في مراحل لاحقة، وفق سليمان.

وحسب سليمان، فقد تم تأهيل 17 تحالف لإنشاء محطات تحلية المياه في مصر.



الطروحات

تحدث سليمان، عن رؤية الصندوق في إجراء الطروحات، خاصة في ظل تعليقات بأنه لا يتم الإعلان عن الصفقات قبل تنفيذها، بما قد لا يسمح بمنافسة أوسع.

ويرى مراقبون أن بعض الطروحات تمت بدون الإعلان عن تفاصيل الصفقات قبل تنفيذها، وقالوا إن بعض المستثمرين سمعوا عن هذه العقود لأول مرة وقت إعلان البيع أو ترسية العقد.

وقال سليمان، إن الصندوق يختار آليات طرح وفقا لوضع السوق ووضع الصفقة المستهدفة خاصة في أوقات التحديات التي قد تشهد تشكيك في إمكانية تنفيذ الطرح.

وأضاف أن طريقة الطرح كانت متوافقة مع متطلبات الطروحات في ظل الظروف التي تعرضت لها مصر والتي أثرت على العروض المُقدمة من المستثمرين للصفقات المطروحة، لكن في الفترة المقبلة - مع زيادة الشهية - سيكون هناك توسع وشفافية في الطرح لكن بما يحقق متطلبات الطرح الذي لا يجب أن يكون مفتوح لكل الشركات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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