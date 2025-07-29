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أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4575 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3921 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5229 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.74 جنيه للشراء و 48.84 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.07 جنيه للشراء و 49.92 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أوراسكوم كونستراكشون

توقع أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون الإماراتية، قيد أسهم الشركة ببورصة أبوظبي خلال شهرين، وفق وسائل إعلام محلية.

وأعلنت الشركة الاثنين عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في أغسطس، للموافقة على قرار نقل القيد الرئيسي من بورصة ناسداك دبي إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع الاحتفاظ بالقيد الثانوي (الإدراج المزدوج) في بورصة مصر.

الطروحات

أعلن مجلس الوزراء المصري عن بدء خطوات تنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة وقراراتها ملزمة للجهات الحكومية، وفق بيان صحفي الاثنين.

وأعلنت مصر عن خطة للتخارج من 10 شركات حكومية خلال 2025، لكنها لم تنفذ الكثير منها.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تستعد مصر لإطلاق سردية وطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تعني بالسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، وتكون منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة كاستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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