ستنقل شركة أوراسكوم كونستراكشون الإماراتية، أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بدلا من ناسداك دبي، بما يتماشى مع أعمالها في إمارة أبوظبي، وخططها التوسعية.

أعلنت الشركة التي تعود لعائلة ساويرس الشهيرة بمصر وتعمل منذ 1950، وتتداول أسهمها أيضا في بورصة مصر، الاثنين، دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم 12 أغسطس المقبل، للموافقة على إلغاء القيد في ناسداك دبي، والانتقال لسوق أبوظبي، ونقل الشركة لأبوظبي، مع استمرار الإدراج المزدوج في مصر.

"يرتبط القرار بشكل وثيق بأعمال الشركة ورغبتها التوسعية، وهو ليس مجرد بحث عن سوق تداول نشط،" حسب ميلاد عزار محلل الأسواق المالية لدى XTB MENA للتداول، لزاوية عربي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة توازن بين مركز أعمال الشركة وسوق رأس المال المدرجة فيه.

وبحسب تصريحات للرئيس التنفيذي للشركة أسامة بشاي، من المتوقع قيد الأسهم ببورصة أبوظبي خلال شهرين.

توسعات

لم يذكر بيان الشركة دوافعها للانتقال لسوق أبوظبي، لكن عزار، يرى أن القرار يعكس تزايد ثقل عمليات الشركة ومشاريعها الكبرى في أبوظبي، مثل الشراكة الاستراتيجية مع أدنوك.

"الشركة تحتاج إلى سيولة أعلى وقاعدة مستثمرين أوسع لدعم نموها وتمويل مشاريعها المستقبلية والوصول إلى تقييم عادل يعكس حجم أعمالها المتنامي في المنطقة،" وفق المحلل.

تنفذ الشركة مشروع محطة لمعالجة المياه لصالح أدنوك الإماراتية ينتهي في 2026، كما أن لدى الشركة خطط للتوسع في أعمالها في السعودية. فازت أوراسكوم كونستراكشون ضمن تحالف مع شركة إسبانية، بمشروع كهرباء في السعودية بقيمة 2.6 مليار دولار.

وتنطوي خطة الشركة على البحث عن فرص توفر تمويل مستقر وعقود عادلة. وتتضمن زيادة حجم أعمالها في سوقي الإمارات والسعودية، بحسب تصريحات سابقة لبشاي.

سيولة السهم

"سيؤثر هذا الانتقال بشكل كبير وإيجابي على تداول السهم. من المتوقع أن ترتفع سيولة السهم بشكل هائل، مما يسهل على المستثمرين تداوله ويحسن من كفاءة اكتشاف السعر،" وفق عزار.

يوفر سوق أبوظبي أحجام تداول واسعة بالمقارنة مع سوق ناسداك دبي. هذا الفارق في السيولة والقيمة السوقية وحجم الصفقات، يجعل سوق أبوظبي "مركز الثقل الرئيسي لتداول الأسهم في الإمارات،" وفق المحلل.

لا تنشر ناسداك دبي، تفاصيل عن حجمها السوقي بشكل منفصل، لكن بالمقارنة بين سوق دبي المالي إجمالا وسوق أبوظبي وفق أحدث بيانات صادرة الاثنين 28 يوليو، نجد أن القيمة السوقية لبورصة أبوظبي تتخطى 860.6 مليار دولار، فيما تبلغ القيمة السوقية لسوق دبي المالي نحو 289.6 مليار دولار.

كما توقع المحلل، أن يفتح الانتقال لسوق أبوظبي، الباب أمام إدراج سهم أوراسكوم كونستراكشون في المؤشرات الرئيسية لسوق أبوظبي، مما قد يجذب استثمارات جديدة من الصناديق الخاملة ويدعم تقييم السهم على المدى الطويل.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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