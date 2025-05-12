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التحويلات

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر فبراير الماضي بأكثر من الضعف إلى 3 مليار دولار، مقابل نحو 1.3 مليار دولار في نفس الشهر من 2024، وفق بيان البنك المركزي المصري، الاثنين.

وقال المركزي في بيان إن هذه "تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخيا من كل عام".

وارتفعت التحويلات خلال الفترة (مارس 2024 - فبراير 2025) بمعدل 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، وفق البيان.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين، لتواصل رحلة هبوط بدأتها قبل أيام.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4570 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3917 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5223 ​​​​​جنيه للجرام.

أسعار الدولار

خلال تعاملات الاثنين، سجل سعر الدولار في البنوك نحو 50.5 جنيه للشراء و50.6 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وانخفض تحت 51 جنيه الاثنين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.93 جنيه للشراء و51.78 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أخبار سريعة

- نقلت تقارير محلية أن وزارة المالية تعتزم طرح صكوك سيادية ربما الشهر الجاري، أي قبل نهاية العام المالي الجاري والذي ينتهي يونيو المقبل دون تحديد القيمة المتوقعة للإصدار. كان وزير المالية أحمد كجوك قال في تصريحات سابقة إنه تم تعيين بنوك لإصدار صكوك بملياري دولار في عام 2025 من خلال أكثر من طرح

- تسارع المعدل السنوي للتضخم الأساسي - الذي يصدر عن البنك المركزي ويستبعد السلع ذات الأسعار المتقلبة - خلال أبريل إلى 10.4% من 9.4% في مارس. وذلك بعد ان تسارع معدل التضخم في مدن مصر خلال أبريل إلى 13.9%.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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