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انتخابات مجلس إدارة البورصة



قررت البورصة المصرية، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة للدورة 2025 - 2029 خلال الفترة 25 - 29 مايو الجاري، وفق بيان الأحد.



يكون للشركات العاملة 3 أعضاء، والشركات المقيدة عضوين، ويتم الاختيار بطريقة "الانتخاب المباشر".



ويجب أن يكون المرشح شاغل لمنصب رئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب لإحدى الشركات العاملة أو الشركات المقيدة لمدة سنة على الأقل سابقة على تاريخ غلق باب تلقي طلبات الترشح.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الأحد، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4710 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4037 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5383 ​​​​​جنيه للجرام.

أسعار الدولار

خلال تعاملات الأحد، سجل سعر الدولار في البنوك نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وانخفض تحت 51 جنيه الاثنين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.46 جنيه للشراء و51.31 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

تسارع معدل التضخم السنوي

تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أبريل للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 13.9% من 13.6% في مارس، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السبت.

جاء ارتفاع التضخم السنوي متماشيا مع التوقعات. وقد شهد الشهر الماضي رفع أسعار الوقود، حيث رفعت الحكومة بحلول منتصف أبريل أسعار البنزين بنسب تتراوح بين نحو 11.8% و14.5%، فيما رفعت السولار الذي يستخدم في نقل السلع والمواصلات العامة بنسبة 14.8% واسطوانة البوتاجاز بنسبة 33.3%.

فيما تباطأ معدل التضخم في المدن على أساس شهري في أبريل إلى 1.3% من 1.6% في مارس.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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