* تم التحديث بخبر تطور الأزمة الروسية

لا ضريبة دخل في الإمارات

- قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، لتلفزيون بلومبرغ، إن الإمارات لن تفرض ضريبة على الدخل في الوقت الراهن.

تطورات أزمة روسيا

- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.



إصابة رئيس وزراء الأردن بكوفيد-19 في مصر

- أصيب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بفيروس كورونا خلال زيارة رسمية لمصر، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأضافت الوكالة ان اختبارات فيروس كورونا بعد اجتماع بين الخصاونة ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي كانت إيجابية، وتم إلغاء جميع الاجتماعات الرسمية الأخرى، بما في ذلك لقاء كان مقرر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

رئيس تنفيذي جديد لجهينه

- قالت شركة جهينه للصناعات الغذائية في بيان للبورصة اليوم انه تم تعيين نيلس تومسن كرئيس تنفيذي للمجموعة.

وأضافت ان تومسن لديه خبرة أكثر من 30 عام في التصنيع والإمداد والتموين وبدأ عمله في قطاع الأغذية والمشروبات في الدنمارك ثم انتقل للعمل في السعودية والمجر ومصر حتى عام 2013 وبعدها أسس وقاد شركته الخاصة بالدنمارك.

مصر تصدر لقاح كورونا لإفريقيا؟

- أصبحت مصر مستعدة لتصدير لقاحات فيروس كورونا الصينية المصنعة محليا إلى دول إفريقيا، إذ من المتوقع أن تناقش السلطات المصرية خطط تصدير محتملة مع وفد صيني في نهاية فبراير الجاري، بحسب ما قالته هبة والي رئيسة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) في مقابلة مع بلومبرغ نُشرت الأحد.

وأشارت إلى أن هناك مفاوضات قائمة حاليا لتزويد ليبيا المجاورة بلقاح سينوفاك، وأن دول أفريقية أخرى طلبت شحنات، وقالت إن توزيع شحنات اللقاح المصنعة محليا قد يكون عبر تحالف "كوفاكس" أو مدفوعات مباشرة وفقا للظروف.

وقد قال مسؤول مصري انه قد تم تسليم شحنة من لقاح سينوفاك للأراضي الفلسطينية، بحسب بلومبرغ.

وقرض جديد لبنك مصر

- قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، لسي إن بي سي عربية، يوم الأحد، إن تحالف مصارف خليجية يرتب قرض للبنك بنحو 250 مليون دولار ومدته 3 سنوات، سيستخدم في الأغراض التمويلية العامة للبنك.

أخبار الكويت

- قالت سكاي نيوز عربية اليوم ان إدراج شركة علي الغانم للسيارات في البورصة الكويتية سيكون بعد شهر رمضان وان مجموعة كيبكو الكويتية تعيد هيكلة شبكة "أو.إس.إن" تمهيدا لبيعها.

- وكذلك قالت الخطوط الكويتية انها ستبرم اتفاقية لطلب طائرات من إيرباص بقيمة 6 مليار دولار تضم 31 طائرة وتم سداد 40% من قيمة الصفقة، بحسب سكاي نيوز عربية.

نقص الاستثمار يهدد أمن الطاقة

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، خلال مؤتمر دولي عن البترول مساء الأحد، إن هبوط الاستثمار في البترول والغاز يهدد أمن الطاقة، وإن هناك خطر أن العالم لن يستطيع إنتاج حاجته، بحسب تغريدات للوزارة.

وأضاف أن أمن الطاقة يتطلب أن يستمر العالم في استخدام جميع خيارات الطاقة، بما فيها الموارد الهيدروكربونية التي دفعت التنمية الاقتصادية على مدى قرون.

صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في الرياضة

- وقعت شركتان استثماريتان تابعتان لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السياسي)، يوم الأحد، اتفاقيات استراتيجية مع 4 أندية كرة قدم سعودية بقيمة تصل إلى 8 مليار ريال سعودي (2.1 مليار دولار)، بحسب تقرير لقناة العربية السعودية.

وأبرمت كل من شركة "القدية للاستثمار" وشركة "وسط جدة للتطوير" 4 عقود شراكة مع أربع أندية رياضية هي: الهلال، والنصر، والاتحاد، والأهلي.

مستندات جديدة عن مصرف لبنان

- كشفت مستندات اطلعت عليها رويترز أن مصرف لبنان المركزي كان لأكثر من عقد يفرض عمولات على البنوك التجارية في البلاد حين كانت تشتري السندات الحكومية، دون أن يوضح أن الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

اتفاقية اقتصادية بين المغرب وإسرائيل

- توقع وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، خلال زيارة إلى المغرب بدأتها يوم الأحد، مع نظيرها المغربي يوم الاثنين اتفاقية اقتصادية وتجارية بين البلدين ستضع الأسس الاقتصادية للتوسع في التجارة بين البلدين، والتي بلغت 131 مليون دولار في عام 2021، وفق رويترز.

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