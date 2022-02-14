* تم التحديث بخبر عن إسرائيل

النفط يرتفع

- ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها في 7 سنوات بفعل المخاوف من أن غزو روسي وشيك لأوكرانيا قد يسفر عنه عقوبات أمريكية وأوروبية من شأنها أن تعرقل صادرات النفط من أكبر منتجي النفط فيما يعاني السوق من نقص بالفعل، بحسب رويترز.

وارتفع خام برنت 1.2% إلى 95.56 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.4% إلى 94.38 دولار للبرميل.

إسرائيل لا تمانع ان يصل الغاز للبنان

- قال وزير الطاقة الإسرائيلي إذا وصل الغاز الذي نصدره لمصر والأردن إلى لبنان 'فلا بأس من ذلك'، بحسب عدة وسائل إعلامية.

"أبولو" الأمريكية تستثمر 1.4 مليار دولار في "الدار العقارية"

- قالت شركة الدار العقارية الإماراتية، في بيان يوم الاثنين لسوق أبوظبي، إن شركة أبولو جلوبال مانجمنت، إحدى شركات إدارة الاستثمارات البديلة والمدرجة ببورصة نيويورك وقعت اتفاقية مع "الدار" سوف تستثمر بموجبها "أبولو" 1.4 مليار دولار في "الدار".

عقد حكومي للياه سات بـ 909 مليون درهم

- قالت شركة الياه للاتصالات الفضائية التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، في بيان يوم الاثنين، إن إحدى شركاتها التابعة حصلت على عقد حكومي مع حكومة الإمارات لمدة 5 سنوات وبقيمة 909.5 مليون درهم إماراتي (247.5 مليون دولار) لتقديم خدمات مُحسنة للحكومة الإماراتية في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بحسب بيان للشركة منشور على سوق أبوظبي للأوراق المالية.

الجزائر تجمد الضرائب على بعض السلع الغذائية

- قرر مجلس الوزراء الجزائري، يوم الأحد، تجميد الضرائب والرسوم بدءا من 13 فبراير 2022 وحتى إشعار آخر المفروضة على بعض المواد الغذائية، وكذلك إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية والاكتفاء بتعرفة بسيطة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

مصر تتأهب لاضطراب إمدادات القمح بفعل أزمة أوكرانيا

- قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، يوم الأحد، إن الحكومة المصرية تعمل حاليا على إجراءات وقائية تحسبا لاضطراب إمدادات وأسعار القمح مع توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وهما أكبر دولتين مصدرتين للقمح في العالم، مضيفا أن الحكومة عملت على تنويع مصادر استيراد القمح في مسعى لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية، بحسب تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلتها أيضا صحيفة الأهرام الحكومية.

ومصر هي أكبر مستور للقمح في العالم، وقال المصيلحي في تصريحاته إن احتياطيات مصر الاستراتيجية حاليا من القمح تكفي لنحو 5 شهور.

إسرائيل تساعد السودان في ضبط إرهابيين

- قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان إن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين السودانيين والإسرائيليين كان طابعها عسكري وأمني، وليس سياسي، مضيفا أن إسرائيل ساعدت السودان في "إلقاء القبض على مجموعات إرهابية موجودة في السودان، كان يمكن أن تهدد أمن البلاد والمنطقة"، بحسب بي بي سي.

وكان البلدان أعلنا في أواخر عام 2020 تطبيع العلاقات الثنائية بينهما بوساطة أمريكية، بعدما وافقت واشنطن على شطب السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب.

ولا يزال الوضع السياسي في السودان متأزم فقد قال مصدر لرويترز الأحد إن عضو مجلس السيادة السوداني السابق محمد الفقي سليمان اعتقل بالقرب من منزله وهذا بعد اعتقال سياسيين آخرين الأسبوع الماضي. و كلهم جزء من لجنة تدعى إزالة التمكين والتي تعمل على تفكيك شبكة حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير وكانوا ضد استمرار الحكم العسكري.

الآلاف يحتجون في تونس على قرار حل مجلس القضاء

- تظاهر آلاف التونسيين الأحد في العاصمة تونس احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء وبتشكيل مجلس آخر مؤقت، وكذلك منح نفسه صلاحيات واسعة تشمل ترقية القضاة وعزلهم في حال الإخلاء بواجباتهم، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لسعيد ومطالبته بعدم مس السلطة القضائية وتهديد ديمقراطية بلدهم، بحسب بي بي سي.

وكان قرار سعيد يوم الأحد بشأن المجلس الأعلى للقضاء أحدث حلقة في سلسلة من القرارات بدأها في يوليو الماضي تُحكم قبضته على الحكم في تونس.

حريق في إيران

- ذكر موقع نورنيوز الإخباري التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني نقلته رويترز أن حريق اندلع في قاعدة عسكرية في غرب إيران صباح الاثنين.

وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد الحريق الذي لم يسفر عن ضحايا وتم إرسال فرق للتحقيق في سبب الحادث.

إعادة فتح جسر بين أمريكا وكندا

- أعادت السلطات الكندية فتح أكثر المعابر البرية ازدحاما وأهمية والتي تربط كندا بأمريكا يوم الأحد، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية. وهذا بعد أن أبعدت الشرطة المحتجين وقبضت على بعضهم، بحسب سي إن إن، الذين كانوا يحتلون الجسر لنحو 6 أيام اعتراضا على الإجراءات التي تفرضها الحكومة لمكافحة كوفيد-19. أوكرانيا تدعو لاجتماع عاجل مع روسيا - دعت أوكرانيا إلى عقد اجتماع مع روسيا ودول أوروبية أخرى خلال 48 ساعة طلبا لتفسيرات من روسيا مع حشد الأخيرة لنحو 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا، في الوقت الذي تتحدث الولايات المتحدة عن غزو روسي وشيك لأوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو، بحسب تقارير إعلامية الاثنين. يأتي هذا فيما قال مسؤولان أميركيان كبيران الأحد إنه ليسا بوسعهما تأكيد تقارير بأن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا يوم الأربعاء، لكنهما كررا تحذيرات للأمريكيين بمغادرة أوكرانيا على وجه السرعة، بحسب رويترز. للمزيد: روسيا وأوكرانيا... هل تتكرر أزمة "القرم"؟

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

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