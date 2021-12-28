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السعودية تؤجل إطلاق استراتيجية الرياض 2030

- قرر مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض تأجيل إطلاق "استراتيجية مدينة الرياض 2030" نظرا لعدم اكتمال عناصرها، على أن يتم إنهاؤها خلال العام المقبل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الثلاثاء.

وتستهدف السعودية استثمار 220 مليار دولار من خلال صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) في تحويل الرياض إلى "مدينة عالمية" بحلول 2030، لكي تصبح ضمن أكبر 10 مدن في العالم، بحسب ما قاله فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة في مقابلة مع رويترز في يناير الماضي.

للمزيد: صندوق جديد للبنية التحتية في السعودية

أمر أميري بتشكيل حكومة الكويت الجديدة

- ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن أمير الكويت أصدر، يوم الثلاثاء، أمر أميري بتشيكل الحكومة الجديدة برئاسة صباح خالد الصباح، وتضمنت الحكومة الوزراء الآتيين:

حمد جابر الصباح وزيرا للدفاع، أحمد منصور الصباح وزيرا للداخلية، محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، عبد الوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية، جمال هاضل الجلاوي وزيرا للعدل، خالد مهوس السعيد وزيرا للصحة، فهد مطلق الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة.

للمزيد: أخبار سارة وأخرى سيئة والأزمة مستمرة في الكويت

تونس تتوقع تقليص عجز الموازنة العام المقبل

- نقلت وكالة بلومبرغ عن وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري قولها يوم الثلاثاء إن بلادها تتوقع أن يتقلص عجز الموازنة العام المقبل إلى 6.7% من 8.3%، على أن يصل معدل نمو الاقتصاد إلى 2.6% مقارنة بـ 2.8% متوقعة خلال العام الجاري.

للمزيد: تونس 2022...ضرائب جديدة وزيادة أسعار الكهرباء

أبوظبي تحدث إجراءات الدخول للإمارة

- حدثت أبوظبي، يوم الثلاثاء، اشتراطات دخول الإمارة لتشمل إلزامية إبراز حالة "المرور الأخضر" على تطبيق الحصن بالنسبة للفئات المطعمة، وإظهار نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف "بي سي آر" لم يمضِ على استلامها أكثر من 96 ساعة بالنسبة للفئات غير المُطعمة، وذلك بدءا من يوم الخميس 30 ديسمبر، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

للمزيد: سلالة كورونا جديدة أصابت العالم بالذعر... وهذا ما نعرفه عنها؟

المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 3.2% في 2022

- توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، في مقابلة مع قناة الشرق السعودية الاثنين، نمو اقتصاد بلادها بمعدل 3.2% خلال العام المقبل، فيما يتوقع بنك المغرب (البنك المركزي) معدل نمو 2.9% في 2022، وذلك بعدما أن انكمش 6.3% في عام 2020 بفعل الجائحة.

ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المغربي بمعدل 6.3% خلال عام 2021.

للمزيد: المغرب يطلق خط طيران مباشر مع تل أبيب

توقعات بزيادة 40% بإصدارات دين الجهات الخدمية بمصر

- توقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر محمد عمران، في مقابلة سي إن بي سي عربية، أن يسهم إقرار قانون توريق الحقوق المالية الآجلة خلال الربع الأول من 2022 في زيادات بنحو 40% في حجم إصدارات الدين. ويسمح القانون بتوريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ما يمكّن تلك الجهات من توفير التمويل الذي تحتاجه للقيام بأعمالها.

للمزيد: وافدون جدد على البورصة المصرية.. هذا ما نعرفه عنهم

الرئيس اللبناني ينتقد تعطل مفاوضات صندوق النقد

- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في كلمة وجهها للبنانيين يوم الإثنين، إن "إسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة، أدى الى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وباتت كلفة الحل اكبر، وخسارة الناس تزداد"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ودعا عون إلى تعديل نظام الحكم، وقال إن "اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة هي العنوان، والمساءلة والمحاسبة والتدقيق هي شرط لكي نغلق حسابات الماضي وأن نعيد للبنانيين حقوقهم وأموالهم".

- سُمع دوي انفجار، ظهر يوم الثلاثاء، في بلدة جنتا شرقي مدينة بعلبك الواقعة بشمال شرق لبنان، وذكرت قناة "إل بي سي" البنانية أنه كان نتيجة تفجير ذخائر قديمة في أحد المراكز العسكرية التابعة لحزب الله.

للمزيد: الليرة اللبنانية إلى أين؟

مجلس السيادة السوداني يعلن بدء الانتخابات

- وجه مجلس السيادة الانتقالي في السودان بالبدء في الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة التي من المقرر أن تبدأ مطلع يناير المقبل وتنتهي في يوليو 2023، بهدف "ترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة"، بحسب بيان للمجلس منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك.

للمزيد: الغموض يخيم على مستقبل السودان عقب إتفاق حمدوك والبرهان

السعودية وإيران تُعدان للجولة الخامسة من المفاوضات

- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الاثنين، إن بلاده والسعودية تٌنظمان جدول أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات الثنائية بينهما، لكنه أضاف أن موعد بدء الجولة لم يتحدد بعد، بحسب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية لوكالة فارس للأنباء الإيرانية.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال، في نوفمبر الماضي، إن المحادثات مع إيران التي يستضيفها العراق منذ بضعة أشهر "ستستمر ومن المتوقع إجراء جولة خامسة قريبا".

للمزيد: دليلك للتقارب الإماراتي-الإيراني

النفط عند أعلى مستوى في شهر بعد انحسار مخاوف "أوميكرون"

- قفزت أسعار النفط يوم الاثنين بما يزيد على 2% لتبلغ أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر مدعومة بآمال في أن يكون تأثير متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" محدود على الطلب العالمي في عام 2022، حتى مع ارتفاع عدد الإصابات الذي تسبب في إلغاء رحلات طيران، بحسب رويترز.

وزاد خام برنت 2.46 دولار إلى 78.60 دولار للبرميل.

للمزيد: ارتفاع البترول يزيد الإقبال على البورصة السعودية



إغلاقات جزئية وتدابير جديدة لكبح انتشار "أوميكرون"

- تتخذ مختلف دول العالم تدابير مشددة لكبح الانتشار السريع لمتحور أوميكرون ومواجهته على الرغم من انحسار القلق بشأن خطورته، إذ تشير التقارير إلى أن أعراضه أقل وطأة من متحورات كورونا الأخرى.

وأعلنت فرنسا يوم الإثنين أن العمل من المنزل سيكون إجباري بداية من الأسبوع المقبل لمدة 3 مرات أسبوعيا، مع اقتصار التجمعات في الأماكن المغلقة على ألفي شخص، وذلك بعد تسجيل البلد لأكثر من 100 ألف إصابة يومية جديدة بكورونا السبت الماضي، بحسب قناة فرانس 24.

فيما قررت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقليص فترة العزل الموصى بها للمصابين بفيروس كورونا ممن لا تظهر عليهم أعراض إلى 5 أيام من 10، لتقليل الاضطرابات بالقطاع الصحي مع الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفعل متحور أوميكرون سريع الانتشار، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

للمزيد: إنفوجرافك.. كورونا والمنطقة العربية

توثيق أول زواج لغير المسلمين بأبوظبي

- وثقت محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين يوم الاثنين أول عقد زواج مدني بين زوجين من الجنسية الكندية، وهو الأول من نوعه في المنطقة العربية، وذلك بموجب قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي الصادر في نوفمبر الماضي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

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