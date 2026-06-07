واصل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعه خلال مايو الماضي، رغم استمرار تداعيات حرب إيران الممتدة منذ نهاية فبراير.

ووفق بيانات صادرة عن المركزي المصري الأحد، ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي ليسجل بنهاية مايو نحو 53.13 مليار دولار مقارنة بـ 53 مليار دولار سجلها في أبريل.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - ضغوط بسبب الحرب رفعت أسعار النفط في ظل إغلاق مضيق هرمز، ورفعت الطلب على العملة الأمريكية ما دفع الجنيه للتراجع.

كانت مصر قد اقترضت ملياري دولار من الأسواق الدولية منذ اندلاع الحرب، من خلال إضافة شرائح جديدة لسندات دولارية قائمة بقيمة مليار دولار، وإصدار سندات اجتماعية بقيمة مليار دولار في وقت تسعى فيه الحكومة لدعم مواردها من العملة الصعبة المتضررة نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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