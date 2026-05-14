جمعت مصر مليار دولار من إصدار سندات اجتماعية لمدة 8 سنوات، تُستحق في مايو 2034 بعائد 7.625% بعد عائد استرشادي عند نطاق 8%، بحسب بيانات خدمة أخبار الدخل الثابت IFR.

وقد تجاوز الطلب على السندات 3.7 مليار دولار.

وقام كل من: سيتي بنك، كريدي أجريكول سي آي بي، دويتشه بنك، وإتش إس بي سي بدور المديرين الرئيسيين المشتركين لإصدار السندات.

كانت مصر - المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد وتحتاج دعم لموازنتها، ضغوط تضخمية بسبب تداعيات حرب إيران - قد جمعت مؤخرا تمويلات بقيمة مليار دولار من الأسواق الدولية من خلال إصدار شرائح جديدة لسندات دولارية قائمة، لدعم مواردها من العملة الصعبة المتضررة نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

سيتم استخدام العائدات لتمويل مشروعات اجتماعية، وسيتم إدراج السندات في السوق الرئيسية لبورصة لندن.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

