أطلقت مصر، إصدار لسندات اجتماعية مقومة بالدولار لمدة 8 سنوات، بتسعير استرشادي أولي في نطاق 8%، وفق بيانات خدمة أخبار الدخل الثابت IFR الأربعاء.

كانت مصر - المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد وتحتاج دعم لموازنتها، ضغوط تضخمية بسبب تداعيات حرب إيران - قد جمعت مؤخرا تمويلات بقيمة مليار دولار من الأسواق الدولية من خلال إصدار شرائح جديدة لسندات دولارية قائمة، لدعم مواردها من العملة الصعبة المتضررة نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

- يعد هذا هو أول إصدار لسندات اجتماعية في مصر.

- تستحق السندات في 20 مايو 2034.

- من المقرر تصنيفها عند B من قبل وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وأن يتم إدراجها في السوق الرئيسية ببورصة لندن.

- تم تكليف كل من: سيتي بنك، كريدي أجريكول سي آي بي، دويتشه بنك، وإتش إس بي سي، كمديرين رئيسيين مشتركين لإصدار السندات.

- تتضمن البنوك المشاركة في هيكلة الاستدامة: سيتي بنك، إتش إس بي سي.

- سيتم استخدام العائدات لتمويل مشروعات تتعلق بالبنية التحتية، التعليم والرعاية الصحية، تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي. وقد حددت مصر مشاريع اجتماعية مؤهلة بقيمة تقارب 1.1 مليار دولار، تتوافق مع معايير إطار التمويل المستدام.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

