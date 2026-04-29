أضافت مصر شرائح جديدة لسندات دولارية قائمة، لجمع تمويلات بقيمة مليار دولار من الأسواق الدولية بحسب بيانات لمجموعة بورصة لندن، في وقت تسعى فيه الحكومة لدعم مواردها من العملة الصعبة المتضررة نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وتواجه مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد وتحتاج دعم لموازنتها، ضغوط تضخمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وهروب الاستثمارات في أدوات الدين من الأسواق الناشئة وتأثر حركة التجارة بعد إغلاق مضيق هرمز إضافة لعودة سياسة التشديد النقدي للأفق.

وبينما تتصاعد المخاوف الإقليمية مع تعثر مفاوضات السلام، يرفع المستثمرون العوائد المطلوبة، وقد باع البنك المركزي المصري هذا الأسبوع أذون خزانة بالدولار بعائد أعلى 0.5% عن الإصدار السابق في فبراير.

تفاصيل عن شرائح السندات الجديدة:

(وفق بيانات على مجموعة بورصة لندن)

- تأتي ضمن برنامج السندات الدولية لمصر والبالغ 40 مليار دولار.

- صدرت نشرات اكتتاب السندات الجديدة في26 مارس و7 أبريل 2026.

- شريحة بقيمة 500 مليون دولار بعائد 9.450%، أضيفت لسندات قائمة بقيمة 750 مليون دولار بنفس العائد تستحق في 2033.

- شريحة بقيمة 250 مليون دولار بعائد 7.6003% أضيفت لسندات بقيمة 1.75 مليار دولار بنفس العائد تستحق في عام 2029.

- شريحة بقيمة 250 مليون دولار بعائد 8.625% أضيفت لسندات قائمة بقيمة 1.25 مليار دولار بنفس العائد تستحق في عام 2030.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

