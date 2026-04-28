باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة مقومة بالدولار، بقيمة 933.9 مليون دولار لأجل عام، أي أعلى من القيمة التي كان طلبها والبالغة 900 مليون دولار، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك المركزي مساء الاثنين.

ووفق البيانات، يبلغ أجل الإصدار 364 يوم يستحق في 27 أبريل 2027 وبمتوسط عائد 4%. وقد تلقى المركزي عروض تخطت مليار دولار.

جاء الإصدار ليحل محل إصدار مستحق بقيمة 984.9 مليون دولار بمتوسط عائد 4.250%.

وكان المركزي قد باع في فبراير الماضي، أذون خزانة مقومة بالدولار، بقيمة 961 مليون دولار لأجل عام بمتوسط عائد 3.50%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

