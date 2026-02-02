أصدر البنك المركزي المصري، أذون خزانة مقومة بالدولار، بقيمة 961 مليون دولار لأجل عام، أي أعلى من القيمة التي كان طلبها والبالغة 950 مليون دولار، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك المركزي الاثنين.

ووفق البيانات، يبلغ أجل الإصدار 364 يوم يستحق في 2 فبراير 2027 وبمتوسط عائد 3.50%.

جاء الإصدار ليحل محل إصدار مستحق على البلاد يوم 3 فبراير الجاري بقيمة 1.06 مليار دولار كان قد أصدره المركزي لأجل عام بمتوسط عائد 4.250%.

وحسب بيانات المركزي، يُستحق على مصر في 28 أبريل 2026 إصدار بقيمة 984.9 مليون دولار بمتوسط عائد 4.250%.

للمزيد: مُحدث: البنك المركزي المصري يعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 950 مليون دولار

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا