يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة مقومة بالدولار يوم الاثنين، بقيمة 950 مليون دولار، لأجل عام، حسب ما نقلت رويترز الأحد.

ويستحق على مصر يوم 3 فبراير الجاري إصدار بقيمة 1.06 مليار دولار كان قد أصدره المركزي لأجل عام بمتوسط عائد 4.250%.

وخلال العام الماضي 2025 أصدر البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل 364 يوم 5 مرات + إصدار بأجل 363 يوم وذلك بقيمة إجمالية للإصدارات تخطت 5.8 مليار دولار.

وجاءت إصدارات أذون الخزانة بالدولار المستحقة خلال 2026 كالتالي:

(وفق بيانات المركزي المصري)

- إصدار بقيمة 1.06 مليار دولار بمتوسط عائد 4.250% لأجل 364 يوم مُستحق في 3 فبراير 2026.

- إصدار بقيمة 984.9 مليون دولار بمتوسط عائد 4.250% لأجل 364 يوم مُستحق في 28 أبريل 2026.

- إصدار بقيمة 485.5 مليون دولار بمتوسط عائد 4.250% لأجل 364 يوم مُستحق في 2 يونيو 2026.

- إصدار بقيمة 1.55 مليار دولار بمتوسط عائد 3.749% لأجل 363 يوم مُستحق في 10 نوفمبر 2026.

- إصدار بقيمة 961 مليون دولار بمتوسط عائد 3.750% لأجل 364 يوم مُستحق في 1 ديسمبر 2026.

- إصدار بقيمة 817 مليون دولار بمتوسط عائد 3.500% لأجل 364 يوم مُستحق في 29 ديسمبر 2026.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

