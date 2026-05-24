حقق سعر الجنيه المصري مكاسب خلال تعاملات الأحد، وارتفع مقابل الدولار الذي تداول تحت 53 جنيه، مع تفاؤل بشأن التوصل لاتفاق إنهاء حرب إيران، قد يؤدي إلى فتح مضيق هرمز الذي يعبر منه خمس النفط العالمي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات مساء السبت، إنه تم "إنجاز قدر كبير من التفاوض" على مذكرة تفاهم تتعلق باتفاق سلام مع إيران من شأنه أن يفضي ​إلى فتح مضيق هرمز.

وبلغ سعر الدولار في البنوك المحلية نحو 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع. ولا يزال الدولار تحت مستواه القياسي الذي وصل له سابقا بسبب تداعيات الحرب قرب 55 جنيه.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الصرف الأحد نحو 52.4 جنيه منخفضا من 53 جنيه الخميس.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، وهروب الأموال الساخنة وتأثر حركة الملاحة في قناة السويس، ما ضغط على العملة المحلية ودفع الدولار لمستويات قياسية.

ولمواجهة التداعيات، جمعت مصر ملياري دولار من الأسواق الدولية منذ اندلاع الحرب، عبر إصدار صكوك اجتماعية بقيمة مليار دولار، سبقها مليار دولار أخرى عبر إصدار شرائح إضافية لسندات قائمة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

