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وقعت الحكومة المصرية، اتفاقية نهائية لبيع حصة 39% من شركة تضم 7 فنادق حكومية تاريخية مع الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية ICON - أيكون الذراع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، مقابل نحو 800 مليون دولار، ضمن برنامج الطروحات.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت عن الصفقة لأول مرة في يوليو الماضي، ضمن برنامج طروحات حكومية - يتضمن 32 شركة - أعلنت عنه مصر في وقت سابق هذا العام كأحد الحلول لزيادة حصيلتها الدولارية ومواجهة أزمة اقتصادية وشح في الدولار تسببت فيها التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

ووفق ما قاله هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي للمجموعة، خلال مؤتمر صحفي مع الحكومة الأربعاء، سيكون لشركة أيكون حقوق إدارة كاملة للفنادق، على أن تصل نسبة الملكية إلى 51% خلال مدة محددة في العقود، لكنه لم يفصح عنها.

وخلال المؤتمر، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، إن الشركة التي باعت فيها الحكومة حصة هي "ليجاسي للفنادق" والتي تضم الفنادق السبع. وبعد الصفقة سيتكون مساهمو الشركة من: وزارة قطاع الأعمال العام، صندوق مصر السيادي وشركة أيكون.

ووفق بيان سابق من مجموعة طلعت مصطفى، تضم محفظة الفنادق السبعة، سوفيتيل أولد كتراكت أسوان، منتجع موفينبيك أسوان، سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتايجنبرجر التحرير، وشتايجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وفندق ماريوت مينا هاوس وفندق ماريوت القاهرة.

ووفقا لبيان من مجموعة طلعت مصطفى، عقب التوقيع، سيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخلية لشركة "أيكون".

وتعتزم أيكون، زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار من قبل مستثمر استراتيجي دولي للحصول على حصة أقلية في ICON بعد إعادة الهيكلة، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية، وفق البيان.

شركات قادمة

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الدولة حريصة على تفعيل برنامج الطروحات رغم التحديات الحالية سواء الاقتصادية أو السياسية، مشيرا إلى أن مصر جمعت نحو 5.6 مليار دولار حصيلة للتخارج الكلي والجزئي من شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات.

"حققنا النهاردة 5.6 مليار دولار من التخارج الكلي والجزئي من عدد 14 شركة،" وفق ما قاله مدبولي.

وأضاف أن دراسة لمؤسسة التمويل الدولية - التي تعاقدت معها مصر لتطوير برنامج الطروحات - أظهرت أن هناك 4 قطاعات سيكون لها الأولوية في عملية الطروحات بينها قطاع المطارات في إدارة وتشغيل عدد من المطارات، وقطاع الاتصالات، وقطاعي البنوك والتأمين.

وقال إنه سيتم الإعلان مستقبلا عن الشركات المزمع طرحها، مشيرا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية أجرت دراسات أولية لتأهيل 50 شركة حكومية لضمها لبرنامج الطروحات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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