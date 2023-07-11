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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن الحكومة المصرية أبرمت عقود مع مستثمرين بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الذي بثته قناة سي بي سي نيوز، "حققنا عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار…نتخارج من عدد من الشركات بإجمالي 1.9 مليار دولار".

وأوضح أن صافي ما سيؤول للدولة من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والباقي بالجنيه، مشيرا إلى أن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصري.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات الدولارية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2026، مضيفا أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات السلعية والسياحية بنسبة 20%.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، خلال المؤتمر الصحفي، إن الحكومة باعت حصص أقلية في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات تتراوح الحصص بين 25% إلى 30%، بقيمة 800 مليون دولار لشركة أبوظبي التنموية القابضة. "إيه.دي.كيو" الإماراتية.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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