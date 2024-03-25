قالت الحكومة المصرية، في بيان يوم الاثنين، إنها اتفقت مع مصنعين وتجار على الإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنحو 15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد عيد الفطر، في وقت يشهد فيه معدل التضخم ارتفاع كبير.

وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في خلال فبراير الماضي إلى 35.7% من 29.8% في يناير الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 50.9% على أساس سنوي.

وساهم في ارتفاع معدل التضخم نقص السيولة الدولارية الذي عانت منه مصر، والذي تسبب في تفاقم الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية وفي تكدس البضائع من سلع وغيرها في الموانئ في انتظار الإفراج عنها، وهو ما بدوره أدى لشح بعض السلع بالأسواق.

وتعتمد مصر بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وفق بيان الاثنين، إن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية.



وأشار إلى أن تراكم البضائع بالموانئ كان سببه عدم توافر الدولار، وقال: "اليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبقَ حاليا بضائع متراكمة".

وتابع أنه متبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك.

وأضاف أنه في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيرا من السوق الموازية.

واتخذت مصر قرارات اقتصادية في وقت سابق من مارس الجاري، تضمنت السماح بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور، وكذلك رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس لكبح التضخم.

جاء قرار تعويم العملة المحلية بعد تدفق سيولة دولارية لمصر وفرتها صفقة بقيمة 35 مليار دولار أبرمتها الدولة مع الإمارات في فبراير الماضي لتطوير مشروع في منطقة رأس الحكمة، وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار.

وبدأت الحكومة بعدها في توفير السيولة الدولارية اللازمة للمستوردين من أجل التخليص الجمركي وفتح اعتمادات مستندية جديدة.

وقال رئيس الوزراء، في بيان الاثنين، أنه وفقا لما تم التوافق عليه مع المصنعين والتجار فإنه يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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