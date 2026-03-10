تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، خلال شهر فبراير 2026، مع ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات ذات التأثير على المؤشر، حسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الثلاثاء.

وحسب البيانات، سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 13.4% خلال فبراير مقارنة بـ 11.9% سجلها في يناير.

وسجلت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات ارتفاع بنسبة 4.6% في فبراير مقابل ارتفاع بنسبة 1.9% في يناير.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في المدن خلال فبراير إلى 2.8% من 1.2% في يناير.

كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة في أول اجتماع له في 2026 الشهر الماضي، بواقع 100 نقطة أساس ليصبح عائد الإيداع والإقراض 19.0% و20.0% على التوالي.

كما خفض المركزي، نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16% ما يعني زيادة قدرة البنوك على الإقراض.

