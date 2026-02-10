تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، خلال شهر يناير 2026، تماشيا مع التوقعات، ووسط توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الثلاثاء، سجل معدل التضخم السنوي في المدن 11.9% مقابل 12.3% سجلها في ديسمبر 2025.

جاء التباطؤ متماشيا مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز، وبقراءة قريبة من التوقعات التي كانت عند 11.7%. يدعم تباطؤ معدل التضخم السنوي توقعات أخرى باتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في أول اجتماع له هذا العام.

يتوقع محللون أن يخفض المركزي أسعار الفائدة الحالية بمقدار 1% في اجتماع الخميس المقبل. تبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض حاليا 20% و21% على التوالي.

كان المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بواقع 7.25% خلال العام الماضي 2025.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

