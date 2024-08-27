أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية استقالة أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي رسميا، وتعيين نهى رشدي خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، قائما بأعمال المدير التنفيذي للصندوق.

والصندوق يتبع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وكانت مصادر قد ذكرت سابقا لزاوية عربي، أن سليمان استقال من منصبه في يونيو الماضي وتم الاتفاق معه على استكمال عمله حتى 30 أغسطس الجاري.

وأكد بيان الوزارة الثلاثاء هذا الخبر كما ذكر أن تاريخ استقالة سليمان هو 4 يونيو الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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