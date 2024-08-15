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تقدم الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان باستقالته من منصبه، وفق ما أكده مصدران مصريان لزاوية عربي.

بحسب المصدرين فقد تقدم سليمان باستقالته فى يونيو الماضي وتم الاتفاق معه على استكمال عمله حتى 30 أغسطس الجاري. ولم يذكر المصدران سبب استقالة سليمان. وذكر واحد من المصدرين أن سليمان كان يتم التمديد له بشكل سنوي منذ انتهاء فترة رئاسته الأولى في أكتوبر 2022 وكان من المقرر أن تنتهي فترة عمله الحالية في أكتوبر المقبل.

وسليمان، الذي تولى منصبه في أكتوبر 2019 كأول رئيس تنفيذي للصندوق يحظى بعلاقات قوية وسمعة جيدة في أوساط القطاع الخاص في مصر والخليج. وتمكنت مصر خلال فترة رئاسته للصندوق من تنفيذ عدة صفقات مع شركات وصناديق سيادية خليجية لدعم التدفقات الدولارية وتنفيذ خطة تخارج الحكومة من بعض الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

أما صندوق مصر السيادي فتأسس عام 2018، بهدف خلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص، ولكنه تحول مؤخرا لمؤسسة تعمل على تنفيذ برنامج طروحات حكومي لانقاذ مصر من أزمة اقتصادية طاحنة.

وقبل توليه منصبه، عمل سليمان كرئيس تنفيذي لشركة جیمیناي القابضة لإدارة الاستثمارات المصرية التابعة لعائلة ساويرس المصرية الشهيرة، وقبلها قاد استراتيجية تطوير الأعمال والنمو في شركة أوراسكوم تليكوم القابضة، التابعة لساويرس أيضا قبل التخارج منها بعد صفقة مع شركة أورنج العالمية للاتصالات، تم تغيير اسم الشركة بعدها وتقسيمها إلى أوراسكوم للاستثمار القابضة وأوراسكوم المالية القابضة.

وكان سليمان أيضا عضو في مجالس إدارات عدد من الشركات الخاصة. ولم يرد مسؤولون من الصندوق أو سليمان على طلبات من زاوية عربي للتعليق.

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: شيماء حفظي وياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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