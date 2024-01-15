رفع بنك القاهرة -ثالث أكبر بنك حكومي في مصر- العائد على حساب توفير "ميجا توفير" واستحدث البنك شرائح جديدة بالحساب، وفق ما نشره البنك عبر حسابه على فيسبوك يوم الاثنين.

وتسعى مصر -التي تواجه أزمة في توفير السيولة الدولارية منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر موارد التدفقات الدولارية- لمواجهة معدلات تضخم عالية من خلال رفع الفائدة علي الودائع والأوعية الادخارية لجذب أموال المواطنين.

وتشهد العملة المحلية في مصر تراجع في قيمتها في السوق الموازية أمام العملات الأجنبية، حيث تخطى سعر الدولار الـ 50 جنيه للدولار الواحد، فيما يقارب سعر الصرف الرسمي الـ 31 جنيه للدولار.

والشهر الجاري، طرح بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين في مصر، شهادة ادخار جديدة لمدة عام، بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% كعائد يصرف شهريا.

وحساب "ميجا توفير" أطلقه بنك القاهرة العام الماضي، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب 1,500 جنيه، فيما يبلغ الحد الأدنى لاحتساب العائد 50 ألف جنيه.

ويمكن صرف العائد على حساب "ميجا توفير" شهريا أو بشكل ربع سنوي أو سنوي. ويمكن فتح الحساب لمن هم أقل من 16 عام ومن هم أكبر من 64 عام.

التفاصيل

(وفق البنك)

رفع بنك القاهرة العائد السنوي على الشريحة من 50 ألف جنيه إلى أقل من مليون جنيه بحساب "ميجا توفير" إلى 15% بدلا من 12% سابقا.

كما رفع البنك العائد السنوي على الشريحة من مليون جنيه إلى أقل من 10 مليون جنيه إلى 17% بدلا من 14% سابقا.

وبدلا من الشريحة التي تبدأ من 10 مليون جنيه فأكثر سابقا -التي كانت فائدتها السنوية تصل إلى 15%- استحدث البنك شريحتين جديدتين هما:

- من 10 مليون جنيه إلى أقل من 20 مليون جنيه بعائد سنوي 19%.

- من 20 مليون جنيه فأكثر بعائد سنوي 23%.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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