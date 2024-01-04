طرح بنكا الأهلي ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، شهادة ادخار جديدة لمدة عام، بحسب صحف محلية، مع بدء فترة استحقاق شهادة كان قد طرحها البنكان العام الماضي.

وتسعى مصر - التي تواجه أزمة في توفير الدولار منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر موارد التدفقات الدولارية - لمواجهة معدلات تضخم عالية وذلك من خلال رفع الفائدة على الجنيه، لجذب ودائع المواطنين بالعملة المحلية.

ووفقا لوسائل إعلام سيبلغ عائد الشهادة 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% كعائد يصرف شهريا.

ووفق بيان من بنك مصر، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس، ستبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها.

وتصدر الشهادة للأفراد من المصريين أو الأجانب، حسب البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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