سجل الجنيه المصري مكاسب خلال تعاملات الأحد، مقابل سعر الدولار في البنوك المحلية، وسط توقعات بقرب توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب الممتدة منذ نهاية فبراير.

وبحلول الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة الأحد، بلغ سعر الدولار في البنوك المحلية نحو 51.2 جنيه للشراء و 51.3 جنيه للبيع. ولا يزال الدولار تحت مستواه القياسي الذي وصل له سابقا بسبب تداعيات الحرب قرب 55 جنيه.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، وهروب الأموال الساخنة وتأثر حركة الملاحة في قناة السويس، ما ضغط على العملة المحلية ودفع الدولار لمستويات قياسية.

ولمواجهة التداعيات، جمعت مصر ملياري دولار من الأسواق الدولية منذ اندلاع الحرب، عبر إصدار صكوك اجتماعية بقيمة مليار دولار، سبقها مليار دولار أخرى عبر إصدار شرائح إضافية لسندات قائمة.

للمزيد: مصر تجمع مليار دولار من سندات اجتماعية لأجل 8 سنوات - تفاصيل

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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