رفع البنك التجاري الدولي مصر - أكبر بنك خاص في البلاد والمدرج بالبورصة المصرية - العائد على شهادة الادخار ذات العائد الثابت بالجنيه لمدة 3 سنوات إلى 17.5% بعائد يصرف شهريا، وفق بيانات البنك ووسائل إعلام محلية، الخميس.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان بنكي الأهلي ومصر - أكبر بنكين حكوميين في مصر - رفع سعر العائد على شهادة ادخار 3 سنوات ذات العائد الثابت إلى 17.25% بدورية صرف شهرية، في خطوة لجذب السيولة من السوق، وتحجيم زيادة أكبر في المعروض النقدي وبالتالي تسارع أكبر لمعدل التضخم.

ويواجه المصريون ضغوط تضخمية متزايدة بسبب تداعيات الحرب في إيران المندلعة نهاية فبراير، والتي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ما دفع الحكومة لرفع أسعار منتجات الوقود الشهر الماضي، إضافة لارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات مع تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار.

وقرر البنك خفض الحد الأدنى لشراء شهادة العائد الثابت لمدة 3 سنوات إلى 50 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه.

كما طرح البنك التجاري الدولي مصر، شهادة ادخار جديدة لمدة 3 سنوات بعائد متغير 19.5% أي أعلى من سعر الفائدة على الإيداع بالبنك المركزي بـ 0.5% وبدورية صرف شهرية. كما طرح شهادة أخرى جديدة بعائد متغير 19.25% بدورية صرف يومية.

وتدفع الضغوط التضخمية البنوك المركزية لتبني سياسة نقدية تشددية أكثر بعد أن كانت بدأت تيسير نقدي لدعم النمو. وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه مطلع أبريل، عند 19.00% و20.00% للإيداع والإقراض على التوالي، فيما يترقب اجتماعه المقبل في 21 مايو.

وقد تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مارس إلى 15.2% من 13.4% خلال فبراير، فيما ارتفع المعدل الأساسي للتضخم السنوي الذي يصدر عن البنك المركزي ويستثني السلع شديدة التقلب إلى 14.0% في مارس مقابل 12.7% في فبراير.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

- الشهادة اليومية متغيرة للعائد اليومي بسعر عائد 19.25% سنوياً أعلى من سعر الكوريدور بـ 0.25% بحد أدنى للشراء ألف جنيه.