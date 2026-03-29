تعتزم وزارة المالية المصرية، إعادة طرح سندات الأفراد المعروفة باسم "سند المواطن" والتي تقدم عائد دوري ثابت وإتاحتها مرة أخرى للمواطنين خلال أيام، وفق بيان من الوزارة الأحد.

كانت الحكومة المصرية - التي تسعى لتنويع مصادر تمويل موازنتها العامة وتوفير أدوات استثمارية وادخارية للأفراد فيما تستمر حرب إيران للأسبوع الخامس - أتاحت سند المواطن للمرة الأولى للاكتتاب خلال الفترة بين 22 فبراير 2026 وحتى 8 مارس 2026.

وتزداد المخاوف من اتساع نطاق الحرب مع انخراط جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، من خلال تنفيذ هجمات في البحر الأحمر من شأنها تعطيل حركة مرور السفن في مضيق باب المندب وقناة السويس، إحدى أبرز مصادر مصر الدولارية.

وتشير تقارير إلى أن الحكومة جمعت نحو 5 مليار جنيه (93.4 مليون دولار) من الطرح الأول لسندات الأفراد، وأشار وزير المالية أحمد كجوك في بيان الأحد إلى أن الإصدار الأول "سجل إقبالا كبيرا من المواطنين وجمع حصيلة مميزة".

وتبلغ مدة السند 18 شهر، بعائد ثابت يُصرف شهريا، ويبلغ العائد نحو 17.8%. تبلغ قيمة السند ألف جنيه، وتبدأ فئات الاكتتاب من 10 آلاف جنيه، وبحد أقصى 30 ألف جنيه.

ويتاح السند من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى البلاد بما فيها القرى لدعم توسيع نطاقها.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

