ستطرح وزارة المالية المصرية، سندات للأفراد باسم "سند المواطن" بعائد دوري ثابت، بداية من الأسبوع المقبل، وفق بيان من الوزارة الخميس.

تسعى الحكومة المصرية لتنويع مصادر تمويل موازنتها العامة وتوفير أدوات استثمارية وادخارية للأفراد. وكان وزير المالية أحمد كجوك قال في تصريحات صحفية العام الماضي إن الحكومة تنوي إطلاق سندات تجزئة للأفراد خلال العام المالي الجاري 2025 - 2026.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.

تفاصيل عن سند المواطن

(وفق البيان)

- سيبدأ إطلاقه بداية من الأحد 22 فبراير 2026.

- يكون بعائد ثابت يُصرف شهريا.

- تبلغ مدة السند 18 شهر.

- يتاح السند من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى البلاد بما فيها القرى لدعم توسيع نطاقها.

- سيتولى البريد خدمة بيع السندات وفق ضوابط وزارة المالية لكن لم يذكر البيان هذه الضوابط.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

