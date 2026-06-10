تباطأ معدل التضخم السنوي والشهري في المدن المصرية، للشهر الثاني على التوالي، خلال مايو تماشيا مع توقعات غالبية المحللين، رغم ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات المكون الأكبر في المؤشر واستمرار تداعيات حرب إيران.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الصادرة الأربعاء، تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن خلال مايو إلى 14.6% من 14.9% في أبريل. وجاء ذلك متوافقا مع توقعات مسح أجرته رويترز ضم 15 محلل توقع تباطؤ التضخم إلى 14.5% بسبب بتأثيرات ​قاعدة الأساس المواتية.

وقد ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات في مايو بنسبة 7.6% مقارنة بـ 6.7% في أبريل.

بينما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال مايو إلى 1.6% من 1.1% في أبريل، بحسب البيانات.

كان معدل التضخم قد تسارع بشكل كبير في مارس، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود لتجنب تداعيات حرب إيران، والتي دفعت أسعار النفط لمستويات قياسية. وتعتمد مصر على الاستيراد بشكل كبير لتلبية احتياجاتها، كما واجه الجنيه المصري ضغوط خروج الأموال الساخنة.

وتشير توقعات المحللين إلى إمكانية عودة التضخم للارتفاع خلال الأشهر المقبلة مع ضغوط أسعار الكهرباد وارتفاع الأسعار، وفق رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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