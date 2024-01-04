تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر بشكل طفيف خلال شهر ديسمبر الماضي.

وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الخميس -والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي- خلال شهر ديسمبر إلى 48.5 نقطة، من 48.4 نقطة سجلها في نوفمبر.

ولا يزال المؤشر في منطقة الانكماش تحت المستوى المحايد عند الـ 50 نقطة.

وتترقب مصر، التي مددت للرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة 6 سنوات إضافية في الحكم خلال انتخابات في ديسمبر، إجراءات اقتصادية لمواجهة النقص الحاد في الدولار ومعالجة الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق السوداء، في ظل ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية. ورفعت الحكومة أسعار بعض الخدمات بينها الكهرباء مع بداية العام 2024.

كما ينتظر إتمام مراجعتين مؤجلتين لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، وقعته في ديسمبر 2022، لقرض بـ 3 مليارات دولار وحصلت منه على شريحة واحدة فقط، مع استمرار مطالبة الصندوق بمعالجة سعر الصرف.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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