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سيستمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (69 عام)، لفترة رئاسية جديدة، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت هذا الشهر بنسبة 89.6%، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين.

سيظل السيسي - الذي يحكم مصر منذ 2014 - في السلطة حتى 2030 ومن المقرر أن تكون هذه الفترة الأخيرة، حيث ينص الدستور المصري المعدل في 2019، على أنه يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات "ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

وتبدأ فترة السيسي الرئاسية، فيما يواجه الاقتصاد المصري ضغوط تضخمية مرتفعة ونقص سيولة دولارية بسبب صعوبة توفيره منذ الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة للتحديات الأمنية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وحماس والتوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على قناة السويس.

ونسبة فوز السيسي في هذه الانتخابات أقل مقارنة بما حصل عليه في انتخابات 2014 و 2018، والتي بلغت نحو 97%. ومن المقرر أن يؤدي السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

ووفق ما قاله مصدران بالهيئة لزاوية عربي، سيؤدي السيسي اليمين الدستورية في 3 أبريل المقبل، بعد انتهاء مدة رئاسته الحالية رسميا.

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات نحو 66.8% وهي الأعلى في تاريخ مصر وفق ما أعلنته الهيئة، مقارنة بنسبة المشاركة في انتخابات 2014 البالغة نحو 47%، وبلغت نسبة المشاركة في 2018 عند 41%.

ومن أصل نحو 44.8 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم، حصل السيسي على نحو 39.7 مليون صوت، وفق ما أعلنته الهيئة.

وأجريت الانتخابات الرئاسية خلال الفترة بين 1و3 ديسمبر للمصريين في الخارج، وبين 10-12 ديسمبر في الداخل، بين 4 مرشحين، لكن مراقبين يرون أن المرشحين الثلاثة الآخرين كانوا من أجل إعطاء شرعية للانتخابات وليس أكثر.

السيسي

فاز السيسي أول مرة في عام 2014 بانتخابات أُجريت بعد إطاحة الجيش الذي كان يقوده السيسي وقتها بالإخوان المسلمين من الحكم بعد أن وصلت له الجماعة لأول مرة في تاريخها الذي يمتد لـ 95 عام من خلال انتخابات شعبية. وجاءت الإطاحة في أعقاب مظاهرات ضد الإخوان.

ثم فاز في انتخابات 2018 وكانت مدة الحكم 4 سنوات، وبموجب تعديل الدستور في 2019، تم مد فترة الحكم سنتين إضافيتين لتصبح 6 سنوات – وفي حال سريان نفس الدستور – فلا يحق للسيسي الترشح مرة أخرى بعد 2030 والتي يكمل حينها 16 عام في الحكم.

ماذا بعد؟

يترقب أن يشهد السوق المحلي، إجراءات اقتصادية بينها خفض متوقع للجنيه، توقع بنك إتش إس بي سي أن يصل بالعملة المحلية إلى ما بين 40 و 45 جنيه خلال الربع الأول من العام المقبل مقارنة مع نحو 31 جنيه حاليا في السوق الرسمي، بينما وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 50 جنيه مؤخرا.

ويضع صندوق النقد مرونة سعر الصرف وخفض الجنيه، كمطلب رئيسي لإجراء مراجعتين مؤجلتين لبرنامج تمويل تم التوصل له لاقتراض 3 مليار دولار قبل نحو عام، وحصلت منه مصر على شريحة واحدة، فيما يحين موعد المراجعة الثالثة في مارس المقبل.

كما يدرس الصندوق تمويل إضافي لمصر لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب بين إسرائيل وحماس.

للمزيد: تحليل مطول - إجراءات اقتصادية جديدة في مصر: كله بعد الانتخابات ولكن متى وكيف؟

(إعداد: شيماء حفظي وأحمد حسن، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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