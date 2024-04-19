قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن الحكومة تستهدف جمع ما بين مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار من برنامج الطروحات خلال العام المقبل، وأن برنامج الطروحات مستمر.

وبرنامج الطروحات الذي أعلنته الحكومة - وتضمن شركات تابعة للجيش مثل صافي لإنتاج وتعبئة المياه ووطنية لمحطات الوقود - هو أحد السبل لتوفير مصادر نقد أجنبي لتحسين وضع السيولة الدولارية لدى الدولة التي عانت لسنوات مع تفاقم التحديات الجيوسياسية خاصة مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة قبل نحو ستة أشهر وما صاحبها من توترات في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس.

وخلال عام ونصف، جمعت مصر نحو 5.5 مليار دولار من برنامج الطروحات، وفق الوزيرة في لقاء مع قناة الشرق السعودية، مضيفة أن الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات سواء من خلال طرح على مستثمر استراتيجي أو طرح في البورصة.

"حققنا في خلال السنة والنص اللي فاتت تقريبا في حدود 5.5 مليار دولار من برنامج الطروحات.. مستهدفين في خلال العام القادم في حدود 1- 1.5 مليار دولار جزء منها بيتم طرحه طرح استراتيجي وجزء هيتم طرحه في البورصة المصرية وفقا طبعا للظروف،" حسب هالة السعيد.

وقالت إن الحكومة لديها تصور لطروحات مقبلة، بينها محطات جبل الزيت والزعفرانة - وهي محطات رياح لإنتاج الكهرباء - وطرحها قريبا حيث يتم التعاون مع مستشار دولي لتقييم العروض من مستثمرين استراتيجيين، متوقعة أن يتم الانتهاء منها في خلال 3 إلى 4 أشهر.

وقد اشترى الصندوق السيادي السعودي حصص في 4 شركات مقابل 1.3 مليار دولار في أغسطس 2022، بعد أن اشترى صندوق أبوظبي السيادي المعروف بمؤسسة "القابضة ADQ " حصص حكومية في 5 شركات بينها أبو قير للأسمدة وموبكو للأسمدة في أبريل 2022 مقابل نحو 2 مليار دولار.

أما في العام الماضي، باعت الحكومة حصص أقلية بين 25 و 30% في 3 شركات بينها شركات بترول لشركة ADQ الإماراتية مقابل 800 مليون دولار. ثم استحوذت شركة غلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية، على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني) المصرية.

وديسمبر الماضي، اشترت شركة آيكون، الذراع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري في مصر، حصة 39% زيدت إلى 51% من شركة تضم 7 فنادق حكومية تاريخية مع حقوق إدارة كاملة، قبل أن تبيع طلعت مصطفى 40.5% من آيكون لصالح القابضة (ADQ) الإماراتية ومجموعة "أدنيك" التابعة لـ "القابضة".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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