رفعت شركة قطر للطاقة الحكومية -التي تحدد سعر بيع الوقود في قطر - سعر بيع الجازولين 95 لشهر أبريل بنحو 8% مقارنة بشهر مارس، وفقا لإنفوجرافك نشرته الشركة عبر حسابها على إكس الثلاثاء.

ووفق البيانات، أبقت الشركة على أسعار الجزولين 91 والديزل بدون تغيير.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

لتر الجازولين 91 عند 1.85 ريال قطري بدون تغيير عن مارس.

لتر الجازولين 95 عند 2.05 ريال قطري من 1.90 ريال قطري في مارس.

لتر الديزل عند 2.05 ريال قطري للتر الواحد، بدون تغيير.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا