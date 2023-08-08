نما اقتصاد إمارة دبي بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من عام 2023، ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي 111.3 مليار درهم (30.3 مليار دولار)، بحسب ما أعلنه حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في بيان يوم الثلاثاء.

ويعتمد اقتصاد إمارة دبي - وهو مكون أساسي في اقتصاد الإمارات - بشكل كبير على الاقتصاد غير النفطي في وقت تسعى الدولة الخليجية لتقليل اعتمادها على عائدات النفط. وكان اقتصاد دبي نما العام الماضي بنسبة 4.4%.

ويرجع النمو الذي حققه اقتصاد دبي في الربع الأول، وفق البيان، إلى أداء عدة قطاعات منها النقل والقطاع المالي وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية وأنشطة الصناعات التحويلية، والتي أسهمت مجتمعة بما يقارب 93% من النمو المحقق.

وكان قطاع النقل من أكثر القطاعات نموا وساهم بنسبة 48% من النمو المتحقق، تلاه القطاع المالي بنسبة 15%، ومن ثم نشاط التجارة بنسبة 10%، وفق ما نقله البيان عن بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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