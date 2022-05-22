أعلنت شركة المملكة القابضة، المملوكة للأمير الوليد بن طلال، استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، على حصة 16.87% من أسهم الشركة بقيمة 5.681 مليار ريال سعودي.



وبذلك تنخفض حصة الأمير وليد بن طلال في الشركة إلى 78.13%.

وارتفع سهم المملكة القابضة 7.7% في بداية تداول يوم الأحد ليتخطى 9.79 ريال سعودي.



تمتلك "المملكة القابضة" التي أسسها الأمير وليد بن طلال، وهو حفيد مؤسس السعودية، استثمارات في 6 قارات بحجم أصول تتعدى 50 مليار ريال سعودي.



فيما يُعد صندوق الاستثمارات العامة، خامس أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بحجم أصول 626 مليار دولار بحسب بيانات معهد تصنيف صناديق الثروة السيادية SWF.



وقبل أيام استحوذ الصندوق على 5% من شركة Nintendo لصناعة الألعاب اليابانية، مقابل 2.98 مليار دولار، بحسب بيان نقلته عدة وسائل إعلام عالمية الأربعاء.



(إعداد: أماني رضوان تحرير: أحمد فتيحة للتواصل: ahmed.feteha@lseg.com)

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