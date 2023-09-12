أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم عن تأسيس أكبر صندوق عقاري برأس مال بلغ 10.93مليار ريال، بالشراكة مع شركة ذاخر للتطوير وشركة البلاد المالية.

‎ويهدف تأسيس الصندوق إلى تطوير منطقة الكدوة الواقعة جنوب الحرم المكي، والتي تبعد عنه مسافة 500 متر تقريبًا، وتبلغ المساحة التي سيعمل فيها الصندوق 686.056متر مربع، وعدد العقارات المشمولة في التطوير 2614 عقارًا.

وقال المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر للتطوير: "نحن نفخر بهذه الشراكة مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشركة البلاد المالية، للقيام بالأعمال التطويرية لمنطقة الكدوة في مكة المكرمة، وتتماشى هذه الشراكة مع أهدافنا لدعم رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030."

وتلعب الهيئة الملكية دوراً بارزاً في دعم الصندوق والاشراف على عمليات تنفيذ المشروع، فيما سيكون دور شركة ذاخر للتطوير إتمام أعمال تطوير البنية التحتية اللازمة لتطوير وتأهيل المنطقة، بينما يتمثل دور شركة البلاد المالية كمدير للصندوق.

#بياناتحكومية

- انتهى -