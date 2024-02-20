تراجع معدل التضخم السنوي في عُمان خلال شهر يناير الماضي بنسبة 0.08%، وفق النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الحكومي يوم الثلاثاء.

يأتي هذا فيما كان معدل التضخم السنوي في عُمان ارتفع 0.62% في ديسمبر، في ظل الارتفاعات التي شهدتها عدة دول بالعالم في التضخم منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار الغذاء والطاقة.

جاء انخفاض التضخم السنوي في عُمان في يناير مع تراجع أسعار 7 مجموعات سلعية وخدمية على أساس سنوي، كان أكثرها انخفاضا الأسماك والأغذية البحرية بتراجع 10.26%، يليها النقل بنسبة 3.35%.

فيما ارتفعت أسعار باقي السلع والخدمات على أساس سنوي في يناير، وكان أكثرها ارتفاعا الفواكه بنسبة 9.16%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 6.66%.

وعلى أساس شهري، فقد سجل معدل التضخم في عُمان خلال يناير ارتفاع بنسبة 0.01%.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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