ضجة كبيرة أثارها قرار اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم قطر 2022 بالاشتراك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمنع بيع البيرة في محيط ملاعب كأس العالم الثمانية في فترة إقامة البطولة التي تقام من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

أصدر الفيفا بيان يوم الجمعة (18 نوفمبر) قال فيه "بعد محادثات بين اللجنة المنظمة والفيفا، تم اتخاذ قرار بالتركيز على بيع المشروبات الكحولية في منطقة فيفا للمشجعين، ومقاصد الجماهير الأخرى والأماكن المرخصة، وإزالة نقاط بيع البيرة من ملاعب كأس العالم قطر 2022 والنقاط المحيطة بها."

وأضاف البيان أن هذا القرار لا يؤثر على مبيعات Bud Zero التي تبقى متاحة في ملاعب كأس العالم.

ويأتي هذا القرار ليلغي قرار سابق اتخذ في سبتمبر الماضي بالسماح للجماهير حاملي التذاكر بشراء البيرة الكحولية في الملاعب والأماكن المحيطة بها في فترة محددة تبدأ قبل المباراة بثلاث ساعات وتنتهي بعدها بساعة، من دون أن يشمل ذلك وقت المباراة نفسه. بل أن الخيام المخصصة لبيع البيرة حول الملاعب كانت قد تم نصبها بالفعل قبل أسبوع تقريبا، قبل أن يتم تغطيتها ونقلها، بحسب عدد من المتابعين في قطر.

تواصل اللجنة المنظمة والفيفا التأكيد على أن الملاعب والمناطق المحيطة بها ستبقى مناطق تمنح تجربة ممتعة ومحترمة ومميزة لجميع الجماهير. يشكر منظمو البطولة تفهم AB InBev (الشركة المصنعة لمنتجات بدوايزر) و"دعمها لالتزامنا المشترك بخدمة الجميع خلال كأس العالم قطر 2022".

جاء البيان ليعلن أن الجماهير التي ستتواجد في الملاعب الثمانية لن يكون بمقدورها سوى تناول بيرة Bud Zero، وهي المنتج الخالي من الكحول والسكر والذي أطلقته شركة بدوايزر قبل عامين في الولايات المتحدة الأمريكية لتستهدف فئات السن الأصغر من 21 عام ومن لا يرغب في تناول المشروبات الكحولية.

تغريدة وبيان

ورغم أن البيان ذكر شكره لتفهم شركة بدوايزر، إحدى الشركات الراعية للفيفا، إلا أن الشركة نفسها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر دونت تغريدة قالت "حسنا، هذا غريب" قبل أن تحذف التغريدة بعدها بقرابة 90 دقيقة.

وعادت لتصدر بيان جاء فيه "كشركاء للفيفا لأكثر من ثلاثة عقود، نتطلع لأنشطتنا في كأس العالم لنحتفل مع جماهيرنا. لا يمكن أن تسير بعض خططنا في الملاعب كما خططنا لها بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا".

قالت مصادر مطلعة في قطر إن السلطات الحاكمة في قطر في اجتماعاتها اليومية مع مسؤولي الفيفا قد أثارت الأمر أكثر من مرة، قبل أن تشير إليه باعتباره "غير قابل للتفاوض"، مما أجبر الفيفا على تغيير موقفها السابق.

وأصدرت رابطة المشجعين الدولية، والتي تتخذ من بريطانيا مقرا لها بيان انتقدت فيه القرار وتوقيت اتخاذه في اللحظات الأخيرة ومن دون توضيحات شافية على حد تعبيرها، واعتبرت أن هذا الأمر يثير القلق حول وعود أخرى للجماهير تتعلق بأماكن الإقامة ووسائل المواصلات والأمور الثقافية الأخرى.

بدوايزر والفيفا

تقوم شركة بدوايزر بدفع مبلغ 75 مليون دولار أمريكي كل أربع سنوات مقابل رعاية بطولة كأس العالم، في تعاقد بدأ منذ مونديال المكسيك 1986 واستمر حتى الآن.

دفع القرار الأخير بعض المحللين للقول بأن الفيفا فقد سيطرته على البطولة الأكبر في أجندته، ويخاطر بخسارة أحد أكبر رعاته في المستقبل وعلى عكس ما حصل في قطر، يقول بعض المحللين أنه سبق للفيفا أن أجبر السلطات البرازيلية على السماح لشركة بداويزر ببيع منتجاتها في ملاعب كأس العالم 2014، بالرغم من قرار الحكومة البرازيلية بمنع بيع المشروبات الكحولية في الملاعب منذ عام 2003.

وبموجب الرعاية، تحمل جائزة أفضل لاعب في كل مباراة من مباريات كأس العالم اسم الشركة، وهو ما دفع حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي لرفض تسلم الجائزة التي حققها في مباراة مصر وأوروجواي في كأس العالم 2018 في روسيا كونها تحمل دعاية لمشروب كحولي على حد تعبيره وقتها.

(إعداد: عادل كُريّم، المنسق الإعلامي السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم)

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