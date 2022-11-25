نقلت وكالة رويترز عن مصادر يوم الجمعة إن قطر قد تمنح تمويل لتركيا قريبا بعد أن وصلت المحادثات بينهما إلى المراحل النهائية.

ووفقا للوكالة التي وصفت التمويل بالـ "موارد" بحسب أحد مصادرها أنه من المتوقع أن يتراوح التمويل بين 8 مليار دولار كحد أدنى وقد يصل إلى 10 مليار دولار.

وأضاف المصدر نفسه بحسب رويترز أن تركيا ستحصل على 2 مليار إلى 3 مليار دولار بحلول نهاية العام، والباقي العام المقبل.

وقد تكون سندات الـ "يوروبوند" إحدى أدوات التمويل الذي ناقشه الزعيمان التركي والقطري، بحسب رويترز.

ويسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى تعزيز العلاقة مع دول الخليج الغنية لدعم اقتصاد بلاده الذي يعاني من ارتفاع معدل التضخم وتراجع سعر الليرة التركية.

ووفقا لرويترز، قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية قال الثلاثاء، إن تركيا وصلت أيضا للمرحلة الأخيرة من المحادثات مع السعودية بشأن إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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