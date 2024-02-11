تنوي دبي إطلاق التاكسي الطائر داخل الإمارة بحلول نهاية العام المقبل، بحسب مسؤول في شركة جوبي الأمريكية القائمة على تصميم وتصنيع التاكسي الطائر.

"هدفنا بدء الخدمة قبل نهاية 2025،" بحسب جوبين بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي لزاوية عربي وإنجليزي على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي في الفترة من 11 إلى 14 فبراير.

وقد أعلنت دبي نيتها إطلاق تاكسي طائر منذ عدة سنوات.

وأضاف أديسون فيريل، مدير شركة سكاي بورتز لإدارة المطارات التي تسمح بالهبوط الأفقي الذي يتطلبه التاكسي الطائر، والتي مقرها لندن، خلال نفس المقابلة أن أول رحلة للتاكسي الطائر ستكون من مقر المطارات الأفقية والذي سيكون في مطار دبي الدولي إلى منطقة نخلة دبي.

وقال بيفيرت إن هذه الرحلة ستستغرق أقل من 10 دقائق.

(إعداد: سيبان سكريا وياسمين صالح ، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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