تباطأ معدل التضخم السنوي في دبي خلال أغسطس الماضي وبلغ 6.04% مقابل 7.10% في يوليو ، وفقا لبيانات مركز دبي للإحصاء.

وأظهرت البيانات أن زيادة أسعار مجموعة الترفيه والرياضة 37.1% ومجموعة النقل بنسبة 26.96% كانت من بين الأكثر تأثيرا على نسبة التضخم في دبي خلال أغسطس.

وكانت أسعار الترفيه والنقل في يوليو الماضي قد أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في دبي إلى أعلى مستوى منذ بداية العام.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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