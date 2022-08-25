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كيف تحولت دبي إلى تضخم مرتفع بعد سنوات من التضخم السلبي؟
يواجه اقتصاد الإمارات وإمارة دبي موجات من التضخم بأعلى نسبة منذ سنوات بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية. ما هي أسباب هذا الارتفاع وما هي خطط احتوائه؟
٢٥ أغسطس، ٢٠٢٢
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