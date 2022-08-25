سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
ابحث
مواقع التواصل الاجتماعي
الشرْقُ الأوسَط
MENA - ENGLISH
UAE - ENGLISH
KSA - ENGLISH
الشرْقُ الأوسَط
الإمارات
السعودية
سياسة
اقتصاد
الأعمال
الأسواق
آراء
فيديو وبودكاست
البيانات الصحفية
اشترك في موجز زاوية
تغطيات زاوية
أزمة لبنان
ليبيا: بين حكومتين وبرلمان
بودكاست زاوية حوار
إنفوجرافك زاوية البيانات
أحداث واقتصاديات الرياضة والفن
سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
مواقع التواصل الاجتماعي
ابحث
فيديو
٢٥ أغسطس، ٢٠٢٢
فيديو
فيديو
الاستحواذات الإماراتية في مصر.. نظرة سريعة
فيديو
الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لـ"أغذية" الإماراتية: الاستحواذات الجديدة ساهمت بأكثر من 50% في إيرادات وأرباح 2022 حتى الآن
فيديو
الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المصرية: إصدارات جديدة من الصكوك والتوريق بنحو 5 مليار جنيه
فيديو
ما الذي أسفرت عنه جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أوروبا؟
فيديو
حرب دائرة بين رغيف الخبز في لبنان والأزمات الاقتصادية .. من سينتصر؟
فيديو
الاقتصاد التونسي في أرقام
فيديو
استمرار انتعاش القطاع العقاري في الإمارات في الربع الثاني
فيديو
استراتيجية دبي للميتافيرس: ماذا تعني وما أهميتها للاقتصاد؟
فيديو
أهمية زيارة رئيس الإمارات لفرنسا في عدة نقاط
للمزيد