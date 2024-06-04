بدأ صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، يوم الثلاثاء، تلقي عروض لطرح من السندات مقومة بالجنيه الإسترليني، ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق من اليوم، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية عن خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت.

ويتضمن الطرح سندات غير مضمونة على شريحتين لأجل 5 سنوات ولأجل 15 سنة.

ووفق ما نقلته وسائل الإعلام عن خدمة آي.إف.آر، فقد تم تحديد السعر الاسترشادي لبيع السندات أجل 5 سنوات عند 135 نقطة أساس فوق السندات الحكومية البريطانية، وعند 145 نقطة أساس فوق السندات الحكومية البريطانية لشريحة 15 سنة.

وكان صندوق الاستثمارات عين بنوك باركليز وبي.إن.بي باريبا وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان كمنسقين عالميين مشتركين لترتيب اجتماعات مع المستثمرين بداية من يوم الاثنين 3 يونيو بشأن الطرح، وفق وكالة رويترز.

ويقود الصندوق السيادي، الذي يدير أصول بقيمة 2.63 تريليون ريال، ويعمل في 13 قطاع، ولديه 93 شركة، خطة المملكة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

والشهر الماضي، جمعت السعودية 5 مليارات دولار في عملية بيع صكوك بالحجم القياسي على ثلاث شرائح بآجال 3 و6 و10 سنوات.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد جمع، في فبراير الماضي، ملياري دولار من خلال طرح صكوك دولية لأجل 7 سنوات.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ احتياجاتها التمويلية 86 مليار ريال خلال 2024 بعجز في موازنة العام الجاري بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في يناير الماضي.



(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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